DHA İSTANBUL - KADINLAR MAÇKA PARKI'NDA YAŞANANLARI ANLATTI 

Haber: Ezgi ÇAPA - Hasan YILDIRIM Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Maçka Parkı'nda özel güvenlik görevlilerinden birinin bir kadına kıyafetini gerekçe olarak gösterip parktan çıkmasını istemesinin ardından kadın örgütleri, Maçka Demokrasi Parkı'nda protesto eylemi yaptı. 24 yaşındaki Çağla Kara ve arkadaşı Burcu Şentürk yaşadıklarını anlattı. Şişli Belediyesi bir açıklama yaparak olayı kınadıklarını bildirdi.

PARKTAKİ VATANDAŞLAR ALKIŞLARI İLE DESTEK VERDİ

Kadınlar, Maçka Demokrasi Parkı'nda güvenlik görevlisinin Çağla Köse'yi kıyafetini gerekçe göstererek parktan atmaya çalışmasına 19:00'da parkta bir araya gelerek tepki gösterdi. Farklı gruplara mensup kadın örgütleri Maçka Demokrasi Parkı'nda bir araya gelerek davullar ve düdükler eşliğinde yürüdü. “Elbiseme, şortuma, hayatıma karışmaö, “Kadınlar birlikte güçlü" şeklinde slogan atan kadınlara parkta oturanlar da alkışları ile destek verdi.

“GÜVENLİĞİN İŞİ SADECE BURANIN GÜVENLİĞİDİR"

Parkta açıklama yapan Dilber Sünnetçioğlu “Buradaki güvenliklerin işi sadece buranın güvenliğidir. Kimse kimsenin kıyafetine karışamaz. Buna hakkı yok. Kimse kıyafetimize karışamaz, karıştırmayacağız" şeklinde konuştu. Eyleme CHP milletvekili Selina Doğan da destek verdi.

“HANIMEFENDİ SİZ BU PARKTA BÖYLE GEZEMEZSİNİZ' DEDİ

Dün akşam yaşadıklarını anlatırken sesi titreyen ve zaman zaman duygulanan Çağla Köse, “Tuvaletin önünde üç tane güvenlik görevlisi vardı. Bir tanesi beni gördü, 'Hanımefendi siz bu parkta böyle gezemezsiniz' dedi. Ben de 'Pardon ne demek istediğiniz, anlayamadım' dedim. 'Sizin böyle gezmenize ben burada izin vermem' dedi. Ben de 'Sen kimsin ki, buna sen mi karar vereceksin' dedim. 'Burası kamu yeri, ben buranın güvenliğiyim, kamu yerinde böyle giyinemezsiniz, buna izin vermem' dedi. Ben de 'Kimse kıyafetime karışamaz, ben istediğim yerde istediğim gibi giyinirim' dedim. Şok etkisiyle sadece bunları söyleyebildim. Sonra parkta bulunan insanlar beni savundu. İnsanlar bana destek vererek onun üzerine gidince polis çağırdı" diyerek akşam yaşananları anlattı. Polisin güvenlik görevlisinin iddialarına inanmadığını belirten Köse, “Yanlış anlaşılmaktan çok korkuyorum çünkü kurduğum yanlış bir cümle bütün kadınları etkileyecek" dedi. Köse, yarın 11.00'de savcılığa giderek suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

BİZİ SAVUNAN GENÇLERE “BURADA BİR TECAVÜZ OLAYI OLSA SİZ Mİ KURTARACAKSINIZ" DEDİ

Sosyal medyaya düşen görüntülere yansıyan, Köse'nin arkadaşı Burcu Şentürk ise “Çağla tuvalete gideceğini söyledi. Bir süre sonra kavga sesleri duyuldu. Ben de ne olduğunu öğrenmek için olay yerine gittiğimde, Çağla'nın dili tutulmuştu, bana bir şey söyleyemedi, sadece 'güvenlik' diyebildi. Güvenliğe 'ne oldu' diye sordum. 'Burası kamu alanı, bu şekilde giyinemez, giyinemezsiniz' gibi konuşma yapmaya başladı. Ben de 'Kimse kimseye karışamaz, bizim giyim tarzımıza karışamazsınız" dedim. Adam insanlara “Burada bir tecavüz olayı olsa siz mi kurtaracaksınız?" dedi. Buradaki gençler 'sen nasıl böyle bir cümle kurarsın, nasıl böyle konuşursun, bu kadına bir tek sen o gözle bakıyorsun, kimsenin bu kadına o gözle baktığı falan yok' dediler. Genellikle böyle durumda kimse kimseye yardım etmez, görmezlikten gelirler. Ama dün burada yaşadığımız şey o kadar güzeldi ki benimle aynı düşünen insanlar varmış. Bunu gördüm. Hala İyi insanlar varmış, yardım etmek için çırpınan insanlar vardı. Olay bittikten sonra bile 'nasıl yardım edebiliriz, telefon numaramızı alarak tanıklık edebiliriz, yalnız değilsiniz' diyen insanlar vardı. Bunları hissetmek o kadar güzeldi ki. Böyle insanların olduğunu insanların bilmesi gerekir" dedi.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ: TÜM KALBİMİZLE KINIYORUZ

Olayla ilgili olarak Şişli Belediyesi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şişli Belediyesi yaptığı açıklamada, “Bir bölümü ilçemiz sınırlarında olan ama tüm sorumluluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Maçka Demokrasi parkında görev yapan bir güvenlik görevlisinin kadınların kılık kıyafetine karışarak psikolojik baskı yapmasını asla kabul etmiyoruz. Şişli'de tüm renkler kol kola ve dostlukla yaşam biçimine saygı duyarak yıllardı yaşadı, yaşayacak. Kimse kimsenin yaşam biçimine karışarak haddini bildirmeye kalkmasın. Sosyal, eşit ve katılımcı belediye anlayışımız gereği bu saldırıyı tüm kalbimizle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.



Görüntü Dökümü

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-Maçka demokrasi parkı

-Kadınların park önünde toplanması

-Açılan dövizler

-Slogan atılması

-Trampet çalınması

-Düdük çalınması

-Ağaçlardaki postitler

-Parkta oturanların eylemcilere alkışlarla destek vermesi

-Kıyafetime Karışma Pankart

-Bir kadının yanında getirdiği kot şortu

-Dilber Sünnetçioğlu konuşması

-Selina Doğan CHP Milletvekili konuşması

-Çağla köse'nin olayı anlatması

-Arkadaşı Burcu Şentürk ile röp

-Genel ve Detaylar



