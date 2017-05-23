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DHA İSTANBUL- KADIKÖY FİKİRTEPE'DE 'YIKIM' DENETİMİ

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, Fikirtepe'de kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılıp yıkılmayı bekleyen binalarda arama tarama yapıldı. Hava destekli denetimde...

DHA İSTANBUL- KADIKÖY FİKİRTEPE'DE 'YIKIM' DENETİMİ

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, Fikirtepe'de kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılıp yıkılmayı bekleyen binalarda arama tarama yapıldı. Hava destekli denetimde şüpheli 6 kişi gözaltına alındı.
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Özel Harekât, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Fikirtepe mahallesinde 97 metruk binada hava destekli Narkotik ve Asayiş denetimi yapıldı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Gerçekleşen denetimde kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binalara giren polisler arama yaptı. Mandıra Caddesi'nde ise şüpheli kişiler üzerinde GBT sorgulaması yapıldı.
Denetimde üzerinde uyuşturucu bulunan ve pasaportu bulunmayan 5'i yabancı uyruklu toplam 6 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde çok sayıda uyuşturucu hap ve bir miktar uyşrutucu ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:
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-Polisler
-Metruk evler
-Polislerin arama yapması
-Özel Harekât Polisleri
-Gözaltına alınanlar
-Kimlik sorgulaması
-Genel ve detay
 

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