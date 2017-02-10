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DHA İSTANBUL - KADIKÖY'DE SİLAHLI ÇATIŞMA: 3 YARALI

  - YOLDAN GEÇERKEN KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU * Kadıköy'de iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı. * Yaralılardan birinin yoldan geçen bir kadın olduğu öğrenildi. Haber-Kamera:Cengiz...

DHA İSTANBUL - KADIKÖY'DE SİLAHLI ÇATIŞMA: 3 YARALI

 

- YOLDAN GEÇERKEN KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

* Kadıköy'de iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı.

* Yaralılardan birinin yoldan geçen bir kadın olduğu öğrenildi.



Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-

Kadıköy Kızıltoprak Cami sokaktaki olay saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

Sokata iki kişi bilinmeyen bir nedenle birbirlerine tabanca ile ateş etmeye başladı. Cami sokakta başlayan çatışma yolun karşısında bulunan sokaktada devam etti. Çatışan kişilerden biri başından diğeri ise bacağından yaralandı. Yoldan geçen bir kadın da bacağından yaralandı.

Bacağından silahlı kişi taksi ile olay yeirnden kaçarken ağır yaralanan diğer kişi ambulansla hastaneye kaldırlıdı. İhbar üzerin olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipleri çevre güvenliğini alarak çalışma başlattı. Olay yerinde bir silah ve çok sayıda boş kovan bulundu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Yerdeki silah

-Boş kovanlar

-Polis ekiplerinden görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Görgü tanıkları ile röp

-Genel ve detay görüntüler

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