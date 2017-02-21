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DHA İSTANBUL - KADIKÖY'DE KORSAN KİTAP OPERASYONU KAMERADA

  Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Şubat günü Kadıköy'de korsan kitap operasyonu düzenledi. Polis ekipleri yaptıkları aramalarda 35'i sahte bandrollü, toplam 5 bin 710 korsan kitap...

DHA İSTANBUL - KADIKÖY'DE KORSAN KİTAP OPERASYONU KAMERADA

 



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Şubat günü Kadıköy'de korsan kitap operasyonu düzenledi. Polis ekipleri yaptıkları aramalarda 35'i sahte bandrollü, toplam 5 bin 710 korsan kitap ele geçirdi. Ekipler olayla ilgili şüpheli 5 kişi hakkında işlem başlattı. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin kitapçıda yaptığı aramalar polis kameraları tarafından görüntülendi. Arama yapan polis ekipleri rafların arka taraflarında da gizli bölmeler olduğunu belirleyerek, bu bölmelere saklanmış kitapları da ele geçirmesi kameraya yansıdı.

Görüntü Dökümü

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(POLİS KAMERASI)

-Polis ekiplerinin operasyona gidişi

-Ekiplerin arama yapması

-Gizli bölmeden çıkan kitaplar

-Genel ve detay görüntüler



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