DHA İSTANBUL - KADIKÖY'DE "KIYAFETİME KARIŞMA" DOKUNMA EYLEMİ (1)

Ramazan EĞRİ / İstanbul
Kadıköy'de kalabalık bir grup "Kıyafetime Karışma" eylemi yapıyor. Kadıköy Süreyya Operası önünde toplanan grup "Kıyafetime karışma" şeklinde slogan atıyor.
Görüntü Dökümü:
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- Eylemden görüntüler
Ramazan EĞRİ / İstanbul Kadıköy'de kalabalık bir grup "Kıyafetime Karışma" eylemi yapıyor. Kadıköy Süreyya Operası önünde toplanan grup "Kıyafetime karışma" şeklinde slogan atıyor. Görüntü Dökümü: --------------------- -...
29 Temmuz 2017 Cumartesi 19:17
Ramazan EĞRİ / İstanbul
Kadıköy'de kalabalık bir grup "Kıyafetime Karışma" eylemi yapıyor. Kadıköy Süreyya Operası önünde toplanan grup "Kıyafetime karışma" şeklinde slogan atıyor.
Görüntü Dökümü:
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- Eylemden görüntüler
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