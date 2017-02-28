DHA İSTANBUL - KADIKÖY'DE İMAM HATİP LİSESİ ÖNÜNDE 28 ŞUBAT PROTESTOSU

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL-

28 Şubat'ın yıl dönümünde ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve bir grup, Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde bir açıklama yaptı.

Eyleme katılan öğrenciler, "Başörtüm İlme Engel Değil", "Bu Zulmü Unutmayacağız","İnanç Özgürlüğüne Darbe Şubat 28 "yazılı dövizler taşıdı.

ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şişman yaptığı açıklamada, "Tarihe '28 Şubat post-modern darbesi' olarak geçen süreci hafızalarımızda diri tutmayı, hem yakın geçmişe müdrik olma adına ve hem de istikbale dair adımlar atma noktasında bir bilinç oluşturmak için oldukça önemsiyoruz. 28 Şubat'ı hatırlatmanın, bugünü anlamlandırmak ve yarını okumak için elzem bir ihtiyaç olduğu kanaatini taşıyoruz. Dolayısıyla büyük umutlar beslediğimiz yeni neslin, 28 Şubat'a şahit olmuş büyüklerinden bayrağı devraldığı şu zamanda aynı şuurla hareket edeceklerine kalpten inanıyoruz. Bin yıl süreceği iddia edilen 28 Şubat zihniyetinin henüz 15 yıl geçmeden karanlığa gömüldüğüne tanık olmuş nesiller olarak, yılmadan yaptığımız çalışmalarla milletimizin derinliğindeki asil ruhu yine milletimize anlatarak, üzerimizdeki vazifeyi ifa ettiğimizi düşünüyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Grubun görüntüsü

-Öğrencilerden görüntü

-Öğrencilerin açtığı dövizler

-Basın açıklaması

-Genel ve detay görüntüler