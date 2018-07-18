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DHA İSTANBUL - KADIKÖY'DE İLGİNÇ HIRSIZLIK KAMERADA

- Kadıköy'de otoparkın demir bariyeri çalındı. - Hırsızın bariyeri sökmek isterken yere düşmesi de kameraya yansıdı.   Haber: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL() Kadıköy'de bir iş yerinin otopark kapısındaki güvenlik bariyeri...

DHA İSTANBUL - KADIKÖY'DE İLGİNÇ HIRSIZLIK KAMERADA

- Kadıköy'de otoparkın demir bariyeri çalındı.

- Hırsızın bariyeri sökmek isterken yere düşmesi de kameraya yansıdı.

 

Haber: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL()

Kadıköy'de bir iş yerinin otopark kapısındaki güvenlik bariyeri çalındı.

Olay geçtiğimiz hafta için Feneryolu Mahallesi'nde yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, gece saatlerinde gelen bir kişi yanındaki çocukla beraber güvelik bariyerinin olduğu yere yöneldi. El arabasını yol kenarına bırakan hırsız, bariyeri zorlayarak yerinden çıkarmaya çalışıyor. Bu sırada dengesini kaybeden hırsız yere düşüyor. Hırsız demir bariyeri alarak olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

 

Görüntü Dökümü

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Hırsızın gelişi

-Arabasını kenara bırakması

-Bariyeri zorlarken yere düşmesi

-Kopan bariyeri alıp kaçması

-Detaylar

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