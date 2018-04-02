DHA İSTANBUL - KAÇAK SİGARALARI BU BÖLMEDE SAKLAMIŞLAR (1)

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL

Küçükçekmece'de polis, kaçak sigara operasyonu düzenliyor.

Polis, kaçak sigaraların saklandığını belirlediği bir binaya girdiğinde çöp ve molozlar ile karşılaştı. Çöp yığınlarını kaldıran polis ekipleri, binanın bodrumundaki gizli bölmeye giden kapağı buldu. Kapak kaldırıldığında çuvallar içinde çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi. Polisin operasyonu devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Polislerin binaya girmesi

-Çöplerin arasındaki kaçak bölmenin kapağı

-Polisin kapağı kaldırması

-Bulunan kaçak sigaralar

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