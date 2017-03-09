DHA İSTANBUL - JANDARMADAN SAHTE İÇKİ OPERASYONU

Haber: İhsan YALÇIN / İstanbul

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatalca'da sahte içki imalatı yapılan bir eve baskın düzenledi. Operasyonda ürettiği sahte içkileri motosikletiyle gittiği çevre köylerde satan bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatalca'da bir evde sahte içki imalatı yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, fiziki takibe başladı. Takip sırasında, gece geç saatlerde eve giriş çıkış yapan çok sayıda kişinin olduğu ve ev sahibi S.V.'nin motosikletiyle çevre köylere plastik şişelere doldurulmuş sahte içki sattığı tespit edildi.

DEPOYU İMALATHANEYE ÇEVİRMİŞ

Adrese yapılan baskında imalathane olarak kullanılan evin yanındaki depoda 17 litre sahte şarap, 1 litre sahte rakı, 18 varil sahte rakı üretiminde kullanılan hammadde ve damıtma kazanı ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.V. jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ele geçirilen kaçak içki

-Varillerdeki rakı hammadesi

-Genel ve detaylar