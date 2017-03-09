Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'na Atatürk İlkelerini sordu
Kılıçdaroğlu'na Atatürk İlkelerini sordu
Toner: PKK ve YPG arasında bağlantı olduğu görüşüne saygıyla karşı çıkıyoruz
ABD'den Türkiye ile kriz çıkartacak...
New York'ta kırmızıya bürünen kadınlara polis engeli
New York'ta kadınlara polis engeli
On binlerce kadın Taksim'de yürüdü
Kadınlar Taksim'de hakları için yürüdü

DHA İSTANBUL - JANDARMADAN SAHTE İÇKİ OPERASYONU

  Haber: İhsan YALÇIN / İstanbul İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatalca'da sahte içki imalatı yapılan bir eve baskın düzenledi. Operasyonda ürettiği sahte içkileri motosikletiyle gittiği çevre köylerde satan bir kişi...

DHA İSTANBUL - JANDARMADAN SAHTE İÇKİ OPERASYONU

 

Haber: İhsan YALÇIN / İstanbul

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatalca'da sahte içki imalatı yapılan bir eve baskın düzenledi. Operasyonda ürettiği sahte içkileri motosikletiyle gittiği çevre köylerde satan bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatalca'da bir evde sahte içki imalatı yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, fiziki takibe başladı. Takip sırasında, gece geç saatlerde eve giriş çıkış yapan çok sayıda kişinin olduğu ve ev sahibi S.V.'nin motosikletiyle çevre köylere plastik şişelere doldurulmuş sahte içki sattığı tespit edildi.

DEPOYU İMALATHANEYE ÇEVİRMİŞ

Adrese yapılan baskında imalathane olarak kullanılan evin yanındaki depoda 17 litre sahte şarap, 1 litre sahte rakı, 18 varil sahte rakı üretiminde kullanılan hammadde ve damıtma kazanı ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.V. jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Ele geçirilen kaçak içki

-Varillerdeki rakı hammadesi

-Genel ve detaylar

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.