DHA İSTANBUL - JANDARMADAN KADIN SÜRÜCÜLERE KARANFİLLİ JESTİ

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yol kontrolünde durdurdukları araçlardaki kadınlara karanfil hediye etti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı bugün 400 jandarma personeliyle 10 ilçede asayiş denetimi yaptı. Motorlu asayiş timleri ile trafik ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde, narkotik ve arama kurtarma köpekleri de kullanıldı.

Uygulama noktalarından biri de Zekeriyaköy'dü... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla özellikle kadın sürücülerin kullandığı araçlar durduruldu. Jandarma ekipleri, kadın sürücülere ve araçlardaki kadınlara sürpriz yaparak karanfil ve çeşitli hediyeler verdi. Kadınlar kendilerini karanfillerle karşılayan jandarma ekiplerini görünce bir anlık şaşkınlık yaşa da bu jest karşısında ekiplere teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

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-Jandarmanın uygulama noktası

-Jandarma ekipleri

-Jandarma ekiplerinin kadın sürücülere karanfil vermesi

-Kadın sürücülerle röp.

-Genel ve detaylar