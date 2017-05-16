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DHA İSTANBUL - JANDARMADAN KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU

  Haber: İhsan YALÇIN - İSTANBUL Silivri'de, kimyasal maddelerle karıştırdıkları mazotu ucuz fiyata sattıkları iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri'nin Kavaklı ve Ortaköy mahallelerinde...

DHA İSTANBUL - JANDARMADAN KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU

 

Haber: İhsan YALÇIN - İSTANBUL
Silivri'de, kimyasal maddelerle karıştırdıkları mazotu ucuz fiyata sattıkları iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı
İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri'nin Kavaklı ve Ortaköy mahallelerinde ağır vasıta araçlarına kaçak akaryakıt satışı yapıldığı
istihbaratı üzerine operasyon yaptı.
Belirlenen adrese yapılan operasyonda kaçak üretilen 13 ton mazot, üretimde kullanılan düzenekler ve akaryakıt pompası ele geçirildi. Operasyonda kaçak üretimini yaptıkları mazotu piyasaya sürdükleri iddia edilen 13 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin, kalitesi düşük olan mazotu ucuz fiyata satın aldıkları, "10 numara yağ" adı verilen kimyasal ürünle karıştırdıktan sonra 3 lira 60 kuruşa ağır vasıta şoförlerine sattıkları belirlendi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:
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-Jandarmanın operasyonu
-Ele geçirilen malzemeler 
-Şüphelilerin adliyeye sevki

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