DHA İSTANBUL- JANDARMADAN "10 NUMARA YAĞ FABRİKASINA" OPERASYONU: 11 GÖZALTI

* Çatalca'da adeta bir fabrika gibi 10 numara yağ üreten bir tesise operasyon düzenlendi.

* 10 numara yağ üretiminden arta kalan ve katran haline dönüşmüş atık maddelerin önce kaçak tesiste depolandığı, daha sonra da çevreye bırakıldığı öne sürülüyor.

* Atıkların çevreye zarar verip vermediği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından netleşecek

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul

Çatalca İlçe Jandarma ekipleri, 10 numara yağ üretimi yapan kaçak bir tesise baskın düzenledi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Kaçak tesiste 10 numara yağ yapımında kullanılan 20 ton atık motor yağı ile piyasaya sürülmeyi bekleyen 4 ton 10 numara yağ ele geçirildi.

Çatalca İlçe Jandarma ekipleri, ilçe merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta, daha önce tavuk çiftliği olarak kullanılan bölgede kaçak 10 numara yağ üretimi yapıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler 5 gün önce üretim yapılan kaçak tesise operasyon düzenledi. Baskında aralarında 1 polis memuru ile jandarmadan emekli kişinin de bulunduğu 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Kamyonlarda ve tesiste bulunan tanklarda, 10 numara yağ yapımında kullanılan 20 ton atık motor yağı, piyasaya sürülmeyi bekleyen 4 ton 10 numara yağ ile litrelerce kimyasal madde ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

ATIKLARIN ÇEVREYE ATILDIĞI İDDİASI

Yaklaşık 2 aydır faaliyetle olduğu belirtilen kaçak tesiste, 10 numara yağ üretiminden arta kalan ve katran haline gelmiş atıkların önce depolandığı daha sonra da çevreye bırakıldığı iddia edildi.

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin de bölgeye gelerek atık maddeler üzerinde inceleme yaptığı, bu atıkların doğaya ne derece zarar verdiğiyle ilgili çalışma başlattığı belirtildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı incelemelerin ardından da kaçak tesise uygulanacak para cezasının miktarı belirlenecek.

Görüntü Dökümü:

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(Cep Telefonu)

-Tesisin 10 numara yağ üretimi yaptığı anda çekilen görüntüleri

(Aktüel Görüntü)

-Tank ve filtelerden görüntü

-İçi yağ dolu tanklar

-Kaçak tesis ve jandarma ekiplerinden detay

-Katran haline gelmiş atık

-Genel ve detaylar