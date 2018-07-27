DHA İSTANBUL -  JANDARMA KOM ŞUBE MÜDÜRÜ FETÖ'DEN TUTUKLANDI

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul
İstanbul Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü Yüzbaşı Recep Zerk tutuklandı.
FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yütülen soruşturma kapsamında İstanbul Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü Yüzbaşı Recep Zerk çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun, FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında Recep Zerk, Ankara'da gözaltına alınmıştı. İstanbul'a getirilen Zerk Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Zerk "Silahlı Terör Örgütüne üye olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul