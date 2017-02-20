DHA İSTANBUL- İTÜ'DEKİ FETÖ YAPILANMASINA DAVA...

* 35 ŞÜPHELİNİN 15'ER YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLİYOR...

Özden ATİK, İstanbul

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 22'si tutuklu, 3'ü yakalama kararıyla aranan 35 şüpheli hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

233 SAYFALIK İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından hazırlanan 233 sayfalık iddianamede, 7'si doçent, 16'sı araştırma görevlisi, 12'si memur olmak üzere toplam 35 şüpheli yer alıyor. Bu şüphelilerden 28'inin örgütün gizli haberleşme programı olan "Bylock" kullanıcısı olduğu ifade edilen iddianamede, iki şüphelinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak "Bylock" programını kullandıklarını kabul ettikleri ve programı kimin aracılığıyla indirdiklerini anlattıkları yer aldı.

15 MAYIS'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Şüphelilerin büyük çoğunluğunun örgütle bağlantıları nedeniyle ihraç edildikleri belirtilen iddianamede, "Bylock" kullanmaları, örgütün çağrısı üzerine Bank Asya'ya hesap açmaları ya da açılmış olan hesaplara para yatırmaları, örgütsel simge olan 1 doların ele geçirilmesi, yine örgüt çağrısı üzerine Digitürk platformundan çıkmaları ve tüm deliller ışığında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi" olduklarının anlaşıldığı anlatıldı. Örgüt üyeliği suçundan 7,5'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen şüpheliler hakkındaki iddianame, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüpheliler, 15 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.