DHA İSTANBUL - İSTİNAF MAHKEMESİ 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ DAVASINA İLİŞKİN KARARI ONADI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul - İSTİNAF Mahkemesi, darbe girişimi gecesi 34 kişinin şehit olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında eski Yarbay Turgay Ödemiş'in de aralarında olduğu 99 kişinin mahkumiyet kararı ile 1 asteğmen ve 43 erin beraat kararını oy birliği ile onadı.

Darbe girişimi gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit olmasıyla sonuçlanan olaylara karıştıkları gerekçesi ile yargılanan tamamı asker 143 sanıklı davada 12 Temmuz 2018 tarihinde karara çıkmıştı.

YEREL MAHKEME SANIKLARA CEZA YAĞDIRMIŞTI

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklar eski Yarbay Turgay Ödemiş ve eski Binbaşı Ahmet Taştan'ın aralarında bulunduğu 72 sanığı, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırmıştı. 22 sanık, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçuna yardım etmek" suçundan 17'şer yıl 6'şar ay ceza verildi. 5 sanık ise aynı suçtan 15 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı. Turgay Ödemiş'in de aralarında bulunduğu 12 sanık Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u, "Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İKİ KİŞİ TÜM ŞEHİTLERİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTULMUŞTU

Eski Yarbay Turgay Ödemiş ve eski Binbaşı Ahmet Taştan, köprüde meydana gelen 34 ölümden de sorumlu tutularak 34'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı. 34 şehit ve anayasal düzeni değiştirdikleri iddiası ile 35'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Turgay Ödemiş ve Ahmet Taştan, köprüde yaşanan tüm suçlardan da sorumlu tutulmuş, Ödemiş 3 bin 343 yıl, Taştan da 3 bin 323 yıl hapis cezasına çarptırılmışlardı.

43 er ve bir asteğmeninin de beraatine hükmedilmişti.

TARAFLAR KARARI İSTİNAF MAHKEMESİ'NE TAŞIDI

Sanıklar, sanık avukatları verilen cezalar yönünden, katılanlar, mağdurlar ve müştekiler de beraat kararlarını yönünden yerel mahkemenin kararını istinaf mahkemesine taşıdı. Dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, tarafların istinaf taleplerini geçtiğimiz hafta dosya üzerinden karara bağladı.

İSTİNAF KARARI OYBİRLİĞİ İLE ONADI

İstinaf Mahkemesi, 132 sayfalık kararında, "15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmeye çalışılan darbe teşebbüsünün önemli bir aşamasını oluşturan Boğaziçi Köprüsü / 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nda ve bu köprüye sanıkların araçlarla intikal ettikleri zaman diliminde meydana gelen dava konusu olaylar nedeniyle sanıkların yargılandığı" anlatıldı. Kararda, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 99 sanık hakkında verdiği mahkumiyet ve 44 sanık hakkında verdiği beraat kararının usul ve yasaya uygun olduğu belirtilerek, tarafların istinaf taleplerinin oy birliği ile esastan reddine karar verildi.



Görüntü Dökümü:

------

-Arşiv