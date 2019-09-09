DHA İSTANBUL - İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ CİNAYETİN ZANLILARI ADLİYEYE SEVKEDİLDİ -1

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Buse PEHLİVAN - İstanbul

İSTİKLAL Caddesi'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan iki kişi adliyeye sevk edildi. Ayar, iki arkadaşıyla birlikte oturduğu Tünel tramvay durağında para isteyen kişilere olumsuz yanıt verince saldırıya uğramıştı. Bıçaklı saldırıda Halit Ayar hayatını kaybederken arkadaşı ise yaralanmıştı. Olayla ilgili olarak E.Y. (27), E.K (27) dün gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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-istiklal gece görüntüsü

09.09.2019 - 09.50 - Haber Kodu : 190909021