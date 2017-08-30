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DHA İSTANBUL - İŞTE O MERAK EDİLEN "ADACIK"...

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA / İstanbul ()  İstanbul'da dün akşam aniden kuvvetli yağış başladı.   Aniden bastıran yağmur, Eminönü'nde vapur iskeleleriyle İstanbul Ticaret Odası arasındaki yolu göle çevirdi. O gölün...

DHA İSTANBUL - İŞTE O MERAK EDİLEN "ADACIK"...

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA / İstanbul () 
İstanbul'da dün akşam aniden kuvvetli yağış başladı.  
Aniden bastıran yağmur, Eminönü'nde vapur iskeleleriyle İstanbul Ticaret Odası arasındaki yolu göle çevirdi. O gölün ortasında bir adacık oluştu. Yolda kalanlar da o adacığa sığındı. O anda çekilen fotoğraf dün ki su baskınlarının adeta sembolü oldu.
Su çekildikten sonra o adacıktan geriye ıslak ve kuru bir çamur yığını kaldı. Sular da öyle kolay çekilmedi. Suyun geçişini engelleyen tramvay yolunun duvarları kırıldı. Su tahliye edildi. Yayaların geçişi engellemek için aynı yere geçici olarak demir kapı konuldu. 

Görüntü Dökümü:
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- Bölgeden genel ve detay görüntüler
- Muhabir anonsu
- Yaşananlara şahit olan vatandaş ile röportaj
- Dün çekilen fotoğraf


 

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