DHA İSTANBUL - İŞTE KARTAL'DA ELE GEÇİRİLEN PATLAYICININ GÖRÜNTÜLERİ

-Ele geçirilen patlayıcılar bulundukları yerde kameraya yansıdı.
Haber: Ramazan EĞRİ / İstanbul
Kartal'da Aydos Ormanı'nda şüpheli paket ihbarını değerlendiren polis, siyah bir poşetin içerisinde yaklaşık 10 kilogram ağırlığında C4 plastik patlayıcı ele geçirdi. Bölgeye Bomba İmha Uzmanı ekipler sevk edildi. Uzman ekiplerin incelemelerinin ardından patlayıcı madde incelemek üzere emniyete götürüldü. Ele geçirilen patlayıcılar bulundukları yerde kameraya yansıdı.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Polis güvenlik şeridi çektiği bölge
-Patlayıcıdan görüntüeler
-Ele geçirilen plastik patlayacının fotoğrafları
17.05.2017 - 16.38 Haber Kodu : 170517195