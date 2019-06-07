DHA İSTANBUL - İSTANBULLULAR SAHİLLERE VE PİKNİK ALANLARINA AKIN ETTİ 

Haber - Kamera: Yüksel KOÇ / İstanbul

9 günlük tatilde İstanbul kalanlar, sahillere ve piknik alanlarına akın etti. Zeytinburnu sahilini dolduran İstanbullulardan kimi denize girdi, kimi güneşlendi, kimi de yeşil alanlarda mangallarını yakıp piknik yaptı. Çocuklar da parklarda oyun oynadı, salıncakta sallandı.



Görüntü dökümü:

----------------------

Zeytinburnu sahilinde piknik yapanlar

Çocukların parkta oynaması

Sahilde güneşlenenler

Denize girenler

Genel ve detaylar