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DHA İSTANBUL - İSTANBUL VE KOCAELİ'NDE DEAŞ OPERASYONU: 18 GÖZALTI

Çağatay KENARLI, İSTANBUL   İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısının talimatıyla terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul ve Kocaeli'nde...

DHA İSTANBUL - İSTANBUL VE KOCAELİ'NDE DEAŞ OPERASYONU: 18 GÖZALTI

Çağatay KENARLI, İSTANBUL  

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısının talimatıyla terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul ve Kocaeli'nde 21 adrese yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul'da Esenler, Şişli, Bağcılar, Bahçelievler, Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe, Güngören, Beyoğlu, Pendik ve Ümraniye ilçelerinde bulunan 20 adres ile Kocaeli'nde bulunan 1 adrese TEM Özel Tim ekipleri gece saatlerinde eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda toplam 32 kişi incelendi, bunlardan 10'u nun çocuk yaşta olduğu öğrenildi.. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda örgütsel dokümanların ele geçirildiği belirtildi.



18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda yakalanan F.Z., Y.S., M.K., İ.K., Y.K., İ.A., M.Ç., Ö.Y., S.U., Y.A., F.T., A.U., V.K., H.E., R.C.K., A.T., B.S. ve yabancı uyruklu A.W. olmak üzere toplam 18 kişi gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

10'U ÇOCUK 14 KİŞİNİN SINIRDIŞI İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

10'u çocuk toplam 14 yabancı uyruklu kişi ise savcının talimatı üzerine sınırdışı işlemleri için yakalandıkları ilçelerde bulunan polis merkezi amirliklerine teslim edildi.

TÜRKİYE'DE EYLEM YAPACAKLARDI

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre operasyonun, Türkiye'de eylem arayışı içerisinde olduğu yönünde haklarında istihbarat bulunan ve İstanbul'da sorumlu düzeyde faaliyet gösteren kişilere yönelik düzenlendi.

 

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