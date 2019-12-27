DHA İSTANBUL - İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN GEMİ KAZASI AÇIKLAMASI 

Oğuzcan YAZAR - İstanbul - İSTANBUL Valiliği'nden İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasıyla ilgili açıklama yapıldı

Açıklama şu şekilde:

"Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre; 19 mürettebat ile Kılavız Kaptan eşliğinde boğazdan geçiş yapan Liberya bandıralı ‘Songa Irıdıum’ adlı yük gemisi, saat 12:00’de Makine arızası sinyali vermiş, 12:13’te Rumeli Hisarı mevkiinde kıyıya çarpmıştır. Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kurtarma Römorkörleri ile Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri sevk edilmiştir. Kaza nedeniyle gemi mürettebatı veya kaza mahallinde herhangi bir yaralanma veya can kaybı yoktur.

Römorkörler ile kurtarma çalışmalarına başlanmış olup, şuan itibariyle herhangi bir deniz ve çevre kirliliği söz konu değildir.

Söz konusu geminin arkasında boğaz geçişi yapan 3 geminin emniyetle boğazdan geçişi sağlanmış, 1 tanker emniyetle demirletilmiş, boğaz geçişi askıya alınmıştır. Kıyıya Çarpan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Römorkörlerince en kısa sürede İstanbul Limanı Demir Mevkii’ne alınacaktır"

Görüntü Dökümü:

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-Kazayla ilgili görüntüler