DHA İSTANBUL- İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESEPSİYONU

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER İstanbul

İstanbul Valiliği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, zaferin 95'inci yılında Haliç Kongre Merkezi'nde bir resepsiyon verdi. Resepsiyona İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, siyasi parti temsilcileri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

"MİLLETİMİZİN BÜTÜN DÜNYAYA ÖRNEK OLAN MÜCADELE AZMİ, CUMHURİYETİMİZİN EN BÜYÜK TEMİNATIDIR"

Program Vali Şahin'in konuşması ile başladı. Sözlerine, "30 Ağustos, 19 Mayıs'ta tutuşturulan hürriyet meşalesinin Dumlupınar'da zafer sancağına dikildiği muhteşem bir destandır" diyerek başlayan Şahin şöyle devam etti, "Esarete, yağmaya boyun eğmeyen Türk milleti; 26 Ağustos 1071'den beri sahibi olduğu Anadolu topraklarına bir kez daha mührünü vurmuş, bir kez daha "Ya İstiklâl, Ya Ölüm!" diyerek vatan idealini tüm dünyaya haykırmıştır. Milletimizin bütün dünyaya örnek olan mücadele azmi, Cumhuriyetimizin en büyük teminatıdır."

"HÜRRİYETİMİZ, MİLLETİMİZİN CESARETİNE EMANETTİR"

Şahin, Vatanımızın ve milletimizin birliğini, dirliğini, bütünlüğünü muhafaza etmek adına hiçbir fedakârlıktan kaçınmayaklarını belirterek, "Dün de bugün de inanmış ve tek yürek olmuş Türk milletini durdurmaya kimsenin gücü yetmemiştir, yetemez. Bağımsızlığın bedelini bu millet dün de kanıyla ödedi. Bugün de kanı ile ödemekten hiçbir şartta tereddüt etmemektedir. Hürriyetimiz, milletimizin cesaretine emanettir. Dün de böyleydi. Bugün de böyledir.Harici düşmanlar gibi dâhili düşmanlar da milletin cesur göğsüne çarpıp paramparça olmuşlardır ve olacaklardır. 15 Temmuz darbe girişimi, bu hakikati bir kez daha gözler önüne sermiştir. Tarihin her döneminde işgali, zulmü ve zorbalığı reddetmiş milletimizin 15 Temmuz gecesinde bu hain maşaların oyunlarını tersine çevirmek için birlik, beraberlik ve dayanışma içinde verdiği mücadele; İstiklâl ruhunun ne kadar canlı olduğunun bir ifadesidir. Bizler hürriyete âşık bir milletiz. Bağımsızlık bu büyük milletin karakteridir ve bu karakterini ilelebet kaybetmeyecektir" ifadelerini kullandı.

"İSTİKLAL HARBİMİZ, BİZİM BAĞIMSIZLIK TUTKUMUZUN ŞEREF TABLOSUDUR"

Şahin konuşmasına şöyle devam etti, "İstiklal Harbimiz, bizim bağımsızlık tutkumuzun şeref tablosudur. Bitti denilen, yenildi zannedilen millet, Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinde dimdik ayakta olduğunu dünya âleme ispat etmiştir. Cumhuriyetimiz; millet ve devlet olarak bizim bağımsızlık istek ve irademizin nişanesidir. Ama sadece bununla da sınırlı değildir. Cumhuriyet, Emperyalist devletlerin zalim pençelerine düşen bütün mazlum milletlerin istiklal meşalesidir. Binlerce şehidimiz istiklâl uğruna kara toprağa düşerken aynı zamanda bütün mazlumların haysiyetini savunmuştur. Esir milletlere örnek olmuştur. Esaret altına düşmenin ve esir yaşamanın kader olmadığını ispatlamıştır."

Vali Şahin'in konuşmasının ardından askeri bando ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi mehter takımı sahne aldı. Birlikte marşlar seslendiren iki grup davetlilerden alkış aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Vali Şahin'in gelenleri karşılaması

-Vali Şahin'in konuşması

-Konserden görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

