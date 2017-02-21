DHA İSTANBUL - İSTANBUL 'UN YENİ 700 BEKÇİSİNDEN BİRİ OLMAK İÇİN 2 BİN BAŞVURU

* Vali Şahin : "Biz gece bekçimizin sesini duymak istiyoruz, bekçimizin düdüğünün bize verdiği güven ve huzurla yataklarımızda daha rahat uyuyoruz" talebinin bir nebze karşılanmasıdır bu



Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İdris TİFTİKCİ, İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 700 çarşı ve mahalle bekçisi alımı için başvurular geçtiğimiz hafta başladı. Vali Vasip Şahin şuana kadar bekçilik için 2 bine yakın başvurunun olduğunu söyledi.

BAŞVURUDA SON GÜN 25 ŞUBAT

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 16 Şubat Perşembe günü başvuruları başlayan İstanbul'a bekçi alımıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Vasip Şahin, "İstanbul'a ilçelerde çalışmak üzere 700 bekçi alınacak ve bunun başvuruları başladı. 25 Şubat'ta başvurular sona erecek. Burada şuna özellikle dikkat ettik; birincisi en az bir yıldır İstanbul'da yaşıyor olması, ikincisi başvurduğu ilçede çalışacak olması. Bunlara özellikle dikkat etmeye çalıştık. Çünkü birden çok ilçeye başvurduğunda ilçeler arasında müracaat dengesizliği ya da çakışmalar fazla olacaktı. Yine İstanbul'u tanıyor olması İstanbul'un caddesini, sokağını biliyor olması da görev yapacak olan personelimiz açısından bir gereklilik ve avantaj olarak düşünüldü. Bekçilik mahallemizdeki tarihi unsurlardan birisi. Mahallenin, sokağın her şeyini bilen, oradaki insanları tanıyan, birebir onlarla muhatap olan ve dolayısıyla oradaki güvenlik algısı ile ihtiyacını en yakından bilen insan olması hasebiyle önemli bir görev ifa ediyordu. İnşallah bundan sonra da yine İstanbul'da sokak ve mahalle aralarında tekrar bekçilerimizi vatandaşlarımız görecekler" diye konuştu.

"MAHALLELİDEN GELEN TALEP"

Şuana kadar bekçilik için 2 bine yakın başvurunun olduğunu belirten Vali Şahin, "Şu anda kadrolarımızda bekçi olarak görev yapanlar var. Bekçilik için bir süre alım yapılmadı. Tekrar alınma ihtiyacı doğdu. Bu biraz da mahalleliden gelen talep. Yani 'Biz gece bekçimizin sesini duymak istiyoruz, bekçimizin düdüğünün bize verdiği güven ve huzurla yataklarımızda daha rahat uyuyoruz' talebinin bir nebze karşılanmasıdır bu" dedi.

"POLİSİMİZİN KULLANDIĞI BİRÇOK YETKİYİ BEKÇİLERİMİZ DE KULLANABİLMEKTEDİR"

İlk etapta 700 bekçi alımının yeterli olduğunu ilerleyen zamanlarda da ihtiyaca göre değerlendirmeler yapılabileceğini söyleyen Vali Vasip Şahin, "Yetkileri, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu var orada sayılmıştır. Hemen hemen polisimizin kullandığı birçok yetkiyi bekçilerimiz de kullanabilmektedir" ifadesini kullandı.

"NET RAKAM VERMEK DOĞRU OLMAZ"

Vali Şahin bekçi maaşlarıyla ilgili ise, "Maaşla ilgili şuanda net rakam vermek doğru olmaz; ama normal devlet memuriyeti karşılığı alacakları maaştır en azından" şeklinde konuştu.

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-Vali Vasip Şahin'in konuşması

-Genel ve detaylar