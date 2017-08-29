DHA İSTANBUL - İSTANBUL'UN KUZEYİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ (1)

İstanbul
Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Göktürk'te başlayan kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor.
Görünt Dökümü:
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Göktürk'teki yağıştan gönrüntüler
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İstanbul Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Göktürk'te başlayan kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor. Görünt Dökümü: ---------- Göktürk'teki...
29 Ağustos 2017 Salı 16:24
İstanbul
Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Göktürk'te başlayan kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor.
Görünt Dökümü:
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Göktürk'teki yağıştan gönrüntüler
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|İmsak
|Güneş
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