DHA İSTANBUL - İSTANBUL TABİP ODASI'NDA DOKTOR CİNAYETİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
"Yavuz Sümter'in olay gecesi hastanede nöbetçi/görevli olmadığı ve sabaha karşı yanında bir bıçakla hastaneye gelip doğrudan acil doktor odasına yönelerek cinayeti işlediği görgü tanıklarınca ifade edilmektedir" İstanbul - İSTANBUL...
"Yavuz Sümter'in olay gecesi hastanede nöbetçi/görevli olmadığı ve sabaha karşı yanında bir bıçakla hastaneye gelip doğrudan acil doktor odasına yönelerek cinayeti işlediği görgü tanıklarınca ifade edilmektedir"
İstanbul - İSTANBUL Tabip Odası, doktor cinayetiyle ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada. "Yaptığımız görüşmelerde edindiğimiz bilgiler Dr. Kaan Erol’la Yavuz Sümter arasında bir husumet olduğu, olay gecesi 'az hasta bakma/çok hasta bakma, az çalışma/çok çalışma' ya da başka bir nedenle tartıştıkları doğrulanmamaktadır. Yavuz Sümter’in olay gecesi hastanede nöbetçi/görevli olmadığı ve sabaha karşı yanında bir bıçakla hastaneye gelip doğrudan acil doktor odasına yönelerek cinayeti işlediği görgü tanıklarınca ifade edilmektedir. Edinilen bu bilgilerden taammüden bir cinayetin söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. Failin cinayeti hangi saikle işlediğinin yapılacak idari ve adli soruşturmalar ve yargılama sürecinde ortaya çıkarılmasını bekliyoruz" denildi.
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