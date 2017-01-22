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DHA İSTANBUL - İSTANBUL EMNİYETİ VE AKP BİNASINA YÖNELİK LAVLI SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN TERÖRİST YAKALANDI

  * Tekirdağ'da yakalanan terör örgütü üyesi Şerif Turunç'un dün Esenyurt'ta polis ekibine yönelik silahlı saldırıyı da gerçekleştiren kişi olduğu belirlendi. Çağatay KENARLI, İstanbul İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü...

DHA İSTANBUL - İSTANBUL EMNİYETİ VE AKP BİNASINA YÖNELİK LAVLI SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN TERÖRİST YAKALANDI

 

* Tekirdağ'da yakalanan terör örgütü üyesi Şerif Turunç'un dün Esenyurt'ta polis ekibine yönelik silahlı saldırıyı da gerçekleştiren kişi olduğu belirlendi.

Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ve AK Parti İl Başkanlığı binalarına önceki gün art arda lav silahlarıyla saldırı düzenleyen teröristi Tekirdağ'da yakalandı. DHKP-C terör örgütü üyesi Şerfif Turunç'un tek atımlı lav silahlarıyla düzenlediği saldırıların ardından dün Esenyurt'ta polis ekiplerine ateş açan kişi olduğu belirlendi. Polis teröristin geride bıraktığı lav silahlarında parmak izlerine rastlamış saldırganın kimliğini belirlemişti. Turunç'un yakalandığınında üzerinde suikast silahı olarak bilinen Glock marka bir tabancanın bulunduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Şerif Turun'un fotografı



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