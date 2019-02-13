DHA İSTANBUL - İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN OPERASYON (1)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul'da daha önce belirledikleri adreslere gece saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, gece saatlerinde daha önceden belirlenen çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyondan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyonun içeriğiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Gözaltına alınanların sağlık kontrolünden geçirilmesi

-Genel ve detaylar