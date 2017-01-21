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DHA İSTANBUL - İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE HAREKETLİ DAKİKALAR

  * İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde bariyeri aşan kamyoneti polis ateş açarak durdurdu. * Araç sürücüsü gözaltına alınırken kamyonetin freni boşaldığı için bariyerleri aştığı belirtildi. Haber-Kamera : Çağatay KENARLI...

DHA İSTANBUL - İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE HAREKETLİ DAKİKALAR

 

* İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde bariyeri aşan kamyoneti polis ateş açarak durdurdu.

* Araç sürücüsü gözaltına alınırken kamyonetin freni boşaldığı için bariyerleri aştığı belirtildi.

Haber-Kamera : Çağatay KENARLI - İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde bariyerleri aşan bir kamyonet hareketli dakikalara neden oldu. Bariyerleri aşan kamyonet ateş açılarak durdurulurken sürücü gözaltına alındı.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü önündeki olay saat 14.30 sıralarında gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, freni boşalan bir kamyonet uygulama noktasını geçti. Polis, araca ateş açarken kamyonet bariyere çarparak durdu. Kamyonetin sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken araçta da inceleme yapıldı. Araçta herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtilirken olayda ölen yada yaralanan olmadı.



Görüntü Dökümü:

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-Emniyet müdürlüğü önündeki hareketlilik

-Kamyonetin görüntüsü

-Polisin incelemesi

-Gözaltına alınan kişi



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