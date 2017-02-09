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DHA İSTANBUL - İSTANBUL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI TUTUKLANDI

 Haber: Serpil KIRKESER - Çağatay KENARLI / Kamera: Ersan SAN, İstanbul  Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan İstanbul Emniyet Müdürü Ö.C. çıkarıldığı...

DHA İSTANBUL - İSTANBUL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI TUTUKLANDI

 Haber: Serpil KIRKESER - Çağatay KENARLI / Kamera: Ersan SAN, İstanbul 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan İstanbul Emniyet Müdürü Ö.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ö.C .bu sabah Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli Ö.C, tutuklanarak cezaevine götürüldü.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Edinilen bilgiye göre bir uyuşturucu kuryesi geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı'nda yakalandı. Kurye ile bağlantılı olduğu düşünülen şüphelilerin evine de polis baskın yaptı. Eve yapılan baskında uyuşturucu (bonzai) ele geçirildi. Uyuşturucunun ele geçirildiği evi kimin kiraladığını araştıran polis, emniyet müdür yardımcısı Ö. C. 'nin adına ulaştı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı şüpheli Ö. C. önceki gün Bakırköy Adalet Sarayı'nda getirildi. Ö.C. “Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme de yurtdışına çıkış yasağı koyarak Ö.C.'yi serbest bıraktı. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı da Ö.C.'nin serbest bırakılmasına dün itiraz etti. İtiraz üzerine Ö.C. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ö.C.'de bu kararın ardından ikinci kez dün gözaltına alınarak Vatan caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

Görüntü Dökümü:

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- Ö.C'nin sağlık kontrolü için getirildiği hastaneden çıkışı

-Bakırköy Adliyesi'nden görüntü

-Ö.C.'nin içinde bulunduğu aracın görüntüsü

-Genel ve detaylar

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