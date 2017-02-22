DHA İSTANBUL - "İSTANBUL'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ" ANA İDDİANAMESİ TAMAM (3)

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen ana darbe iddianamesinde, darbeci askerlerden İl Jandarma Komutanı Gürcan Sercan'ın, Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit ile birlikte darbe girişiminden bir gün önce Atatürk Havalimanı'nın krokisini incelediği ortaya çıktı.



DARBEDEN BİR GÜN ÖNCE ATATÜRK HAVALİMANI'NIN KROKİSİ ALINDI

İddianamede, Atatürk Havalimanı Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen E.Ç'nin savcılıkça alınan ifadesine de yer verildi. Üsteğmen ifadesinde, 14 Temmuz 2016'da İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan ile 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit'in çay içmek maksadıyla bölüğe geldiğini, ancak kendisine Atatürk Havalimanı'na ait krokinin olup olmadığını sorduklarını, kendisinin de krokinin olduğunu söyleyerek makam odasında bulunan krokiyi getirttirdiğini anlattı. Üsteğmen ifadesinde Gürcan Sercan'ın kroki üzerinde devlet konuk evinin, dış hatların, iç hatların, giriş ve çıkışların nerede olduğunu, kaç kontrol kulesinin olduğunu sorduğunu, kendisinin de cevap verdiğini söylediğini anlattı. Üsteğmen ifadesinde, İl Jandarma Komutanı Gürcan Sercan'ın kendisine "sen bize iki çay söyleyip çıkabilirsin" dediğini, daha sonra kendilerine iki çay söylediğini ve odada Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit ile 20-25 dakika boyunca baş başa görüştüklerini söyledi.

ORGENERAL ÜMİT DÜNDAR'IN KAÇIRILMASINA TEŞEBBÜS

Olay tarihinde 1'nci Ordu Komutanlığı görevini yürüten Orgeneral Ümit Dündar, iddianamede müşteki olarak yer aldı. Darbeci askeri kanat tarafından hazırlanan sözde atama listesine göre Dündar'ın mevcut görevine son verilerek Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevlendirileceği kaydedildi. Şüpheli Eyüp Gürler'in Dündar'ı kaçırmak için bir grup askerle 22.30'da Fenerbahçe Orduevi'ne gittiği konuta gittikleri ve içeriye girerek Dündar'ı aradıkları ancak bulamadıkları belirtildi. Dündar'ın ise kendisini kaçırmaya gelen darbeci askerlerden, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın 15 dakika önce telefonla haber vermesi üzerine kurtulduğu kaydedildi. Darbeci askerlerin birbirlerine WhatsApp üzerinden sık sık Ümit Dündar'ın yerini sorduğu belirtildi.

"YURTTA SULH BİZİZ" WATSAPP GRUBUNUN KURULMASI...

İddianamede şüpheli Murat yanık ifadesinde, şüphelilerden Mehmet Murat Çelebioğlu'nun darbe faaliyetinin başlamasıyla birlikte aktive edilecek, personel arasında irtibat ve koordinasyonu sağlayacak bir WhatsApp grubu kurması talimatı verdiği ve darbe girişiminin başlamasıyla birlikte söz konusu şüpheli tarafından "Yurtta Sulh Biziz" isimli whatsApp grubu kurulduğunu söylediği kaydedildi.