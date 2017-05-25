DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DAKİ DARBE DAVALARINDA İLK MÜTALAA AÇIKLANDI... (1)

ASTSUBAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENİRKEN; 23 ERİN BERAATİ İSTENDİ

Haber: Özden ATİK - Hayati KILIÇ / İstanbul,

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal eden askerlere yardıma gitmeye çalıştıkları belirtilen 1'i tutuklu 24 asker sanığın yargılandığı davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet Başsavcıvekili, tutuklu yargılanan astsubay Yusuf Yıldız'ın ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Yusuf Yıldız ile avukatlar katıldı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Ayhan, sanık astsubay Yusuf Yıldız'ın TCK'nın anayasayı ihlal suçunu düzenleyen 309. maddesi uyarınca "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, sanık hakkında "Silahlı örgüte üye olmak" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

23 ERE BERAAT İSTEDİ

Savcı, tutuksuz yargılanan 23 erin ise vatani görevini yapmaları, herhangi bir silahlı eyleme karışmamaları, olayları yönetme ve yönlendirme yetkilerinin bulunmaması gerekçeleriyle beraatlerini talep etti. Sanık Yusuf Yıldız'ın tutukluluk halinin devamını istenen mütalaa, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında açılan İstanbul'daki darbe davaları kapsamında açıklanan ilk mütalaa oldu.

