DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL (1)

İSTANBUL - Marmara'da yoğun sis nedeniyle İstanbul Şehir Hatları, tüm seferlerini iptal etti. İDO'nun ise Beşiktaş-Bostancı ve Harem-Sirkeci seferi iptal oldu
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İSTANBUL - Marmara'da yoğun sis nedeniyle İstanbul Şehir Hatları, tüm seferlerini iptal etti. İDO'nun ise Beşiktaş-Bostancı ve Harem-Sirkeci seferi iptal oldu Görüntü Dökümü: ----------- -Sisten görüntü
19 Şubat 2019 Salı 08:08
İSTANBUL - Marmara'da yoğun sis nedeniyle İstanbul Şehir Hatları, tüm seferlerini iptal etti. İDO'nun ise Beşiktaş-Bostancı ve Harem-Sirkeci seferi iptal oldu
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