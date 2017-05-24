DHA İSTANBUL- İSTANBUL'DA "TÜRKİYE HUZUR-6" DENETİMLERİ

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN-Özgür EREN / İstanbul, ,

Ülke genelinde akşam saatlerinde başlayan "Türkiye Huzur-6" denetimi kapsamında İstanbul'da 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla hava destekli olarak denetim yapılıyor.

Türkiye Huzur denetiminin 6.'sı bu akşam saat 20.00 itibariyle ülke genelinde başladı. İstanbul'da 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen denetimde şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı. Denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruluyor.

Geniş güvenlik önlemi alınarak sürdürülen "Türkiye Huzur-6" denetimine, polis helikopteri destek veriyor. Sabit noktalarda gerçekleştirilen denetimler saat 23.00'da sona erecek. Gece 01.00'a kadar ise sabit mekanlarda denetimler yapılacak.

Görüntü Dökümü:

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-Kadıköy söğütlüçeşme metrobüs durağında yapılan uygulama

-Metrobüsten çıkan yolcular

-Şüpheli kişilerin aranması

-Çantaların aranması

-GBT sorgulamasının yapılması

-Polis helikopteri

-Genel ve detay

