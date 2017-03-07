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DHA İSTANBUL-İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ 1 KİŞİ YAKALANDI

Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanması YPG'den bir kişinin kaçak yollardan Diyarbakır Lice'ye oradan da...

DHA İSTANBUL-İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ 1 KİŞİ YAKALANDI

Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanması YPG'den bir kişinin kaçak yollardan Diyarbakır Lice'ye oradan da İstanbul'a geldiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri bugün 'Hoca' kod adlı 58 yaşındaki Nizamettin C.'nin Beyoğlu'nda kaldığı eve operasyon düzenleyerek gözaltına aldı.



ÜZERİNDE 2 SAHTE KİMLİK BULUNDU

Nizamettin C.'nin üstünde yapılan aramalarda 2 cep telefonu, 1 hafıza kartı ile üzerinde Nizamettin C.'nin fotoğraflarının bulunduğu Mehmet Babaç ve Beşir İlhan adlarına düzenlenmiş sahte kimlikler ele geçirildi.



'ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI' SUÇUNDAN ARANMASI ÇIKTI

Nizamettin C. sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheli Nizamettin C.'nin yapılan detaylı incelemesinde 'Çocuğun cinsel istismarı suçundan' aranması bulunduğu ortaya çıktı.



İSTANBUL'DA EYLEM YAPMASI BEKLENİYORDU

TEM ekipleri, Nizamettin C.'nin üstünde bulunan hafıza kartında incelemelerini sürdürürken, Nizamettin C.'nin Lice'de terör örgütü PKK'lı yöneticilerden aldığı talimat doğrultusunda İstanbul'da eylem yapacağını öne sürdü. Şüpheli Nizamettin C.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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