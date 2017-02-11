DHA İSTANBUL- İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA OPERASYON (2)



Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İbrahim AKTÜRK - İSTANBUL

Küçükçekmece'de, çok sayıda polisin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyona çok sayıda polis katılıyor. Operasyonun terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik olduğu öğrenildi. Operasyonda 26 iş yerine 10 zırhlı araç ve 60 ekiple baskın yapıldığı belirtildi.

Operasyona çevik kuvvet, özel harekat ekipleri destek verirken, polis helikopteri de havadan görüntü desteği sağladı. Polise ekiplerinin bölgedeki operasyonları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Çevik kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik önlemi alması

-Polis helikopterinden görüntü

-TOMA'nın görüntüsü

-Özel harekat ekiplerinden görüntü

-Çevik kuvvet ekiplerinden görüntü

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