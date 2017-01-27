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DHA İSTANBUL- İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: DEAŞ EMİRİNİN DE ARASINDA BULUNDUĞU 5 KİŞİ TUTUKLANDI

  Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul'da bulunan Tacik, Uygur, Özbek ve Kazak hücrelerinin emirini belirledi. TEM ekipleri, 2 Ocak Pazartesi günü...

DHA İSTANBUL- İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: DEAŞ EMİRİNİN DE ARASINDA BULUNDUĞU 5 KİŞİ TUTUKLANDI

 

Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul'da bulunan Tacik, Uygur, Özbek ve Kazak hücrelerinin emirini belirledi. TEM ekipleri, 2 Ocak Pazartesi günü düzenlediği operasyonla 'Tacik Azra' kod adlı DEAŞ emiri 55 yaşındaki A.K. ve yanında bulunan A.G., Z.K., A.A. ve F.R.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

SURİYE GEÇİŞLERİNİ EMİR ORGANİZE EDİYOR

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 25 gün boyunca sorgulanan şüphelilerin, DEAŞ'ın Türkiye'de bulunan elemanlarının Suriye'ye geçişlerini organize eden kişiler olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kişi dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 'Tacik Azra' kod adlı DEAŞ emiri A.K. ve yanında bulunan A.G., Z.K., A.A. ve F.R. çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

 

 

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