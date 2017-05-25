DHA İSTANBUL- İSTANBUL'DA TAKSİLERE POLİS DENETİMİ

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-Hasan YILDIRIM- Mustafa ÖZDABAK- Özgür EREN İSTANBUL

İstanbul polisi 25 ilçede 50 noktada 300 ekibin katılımı ile taksilere yönelik denetim yaptı.

Saat 14.00'da başlayan denetime 25 ilçe emniyet müdürlükleri ile özel harekat, mali suçlarla mücadele, narkotik suçlarla mücadele, önleyici hizmetler ve trafik denetleme şube müdürlüğü personelleri katıldı. 50 noktada 300 ekip ile yapılan denetimlerde taksilere yönelikti. Denetim yapılan yerlerden biri olan Fatih Sahilyolu'nda polis ekipleri taksileri durdurarak arama yaptı. Sürücü ve yolculara GBT kontrolünün yanı sıra üst araması yaptı. Dedektör köpeği Kuzey de taksilerde arama yaptı.

Denetim noktalarından biri de Şişli Büyükdere Caddesi'ndeydi. Durdurulan taksilerin şoförleri ile yolculara GBT yapıldı ve üstleri arandı. Narkotik köpeği Maya da taksilerin içinde ve dışında arama yaptı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği denetimde çok sayıda taksi denetimden geçirildi.

Görüntü Dökümü:

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-FATİH

-Uygulama yapan polisler

-Taksilerin durdurulması

-Taksilerde arama yapılması

-Polis köpeğinin arama yapması

-Şoför ve yolcuların üst aramasının yapılması

-Güvenlik önlemleri

-ŞİŞLİ

-Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde yapılan denetimden görüntü

-Polislerin ticari taksileri durdurması

-Narkotik köpeği Maya'nın arama yapması

-Taksilerin polis tarafından elle aranması

-Genel Bilgi Taraması yapılması

-Üst araması yapılması

-Ruhsat kontrolü yapılması

-Özel Harekat Polislerinden görüntü

-Genel ve detaylar