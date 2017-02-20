DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA SON 4 YILIN EN FAZLA UYUŞTURUCU HAPIN ELE GEÇİRİLDİĞİ OPERASYON KAMERADA

Haber: İhsan YALÇIN / İstanbul

Büyükçekmece'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir evde 241 bin 'Captagon' adı verilen uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece'de geçtiğimiz hafta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreste yapılan aramalarda 48 kilogram ağırlığında 241 bin 605 'Captagon' adlı uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Aramalarda Narkotik dedektör köpekleri 'Maya' ve 'Fırtına' da kullanıldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI, 1 KADIN ARANIYOR

Polis kamerası tarafından da kaydedilen operasyonda gözaltına alınan M.A.S. (34), H.P. (34), Ü.B. (46) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, H.C. (35) isimli kadın ise aranıyor.

ORTADOĞU'YA GÖNDERECEKLERDİ

Piyasa değeri 4 milyon lira olan uyuşturucu hapların Ortadoğu ülkelerine gönderileceği belirtildi. Ayrıca ele geçirilen 241 bin adet hapın, İstanbul'da 2013'ten bu yana yakalanan en yüksek miktarda uyuşturucu hap miktarı olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

(Polis Kamerası)

-Operasyon yapılan adres

-Ele geçirilen uyuşturucu maddeler

(Aktüel Görüntü)

-Ele geçirilen uyuşturucu maddenin sergilenmesi

-Tabanca ve hassas terazi

-Maya ve Fırtına'dan detay