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DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA OKUL SERVİS ÜCRETLERİNE YÜZDE 13 ZAM 

İSTANBUL - İSTANBUL'DA OKUL SERVİS ÜCRETLERİNE YÜZDE 13 ZAM  İlkay DİKİCİ- İstanbul - İSTANBUL'da okul servisleri yüzde 13 oranında zamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) toplantısında...

GÜNDEM 27.08.2019, 15:14
DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA OKUL SERVİS ÜCRETLERİNE YÜZDE 13 ZAM 

İSTANBUL - İSTANBUL'DA OKUL SERVİS ÜCRETLERİNE YÜZDE 13 ZAM 

İlkay DİKİCİ- İstanbul - İSTANBUL'da okul servisleri yüzde 13 oranında zamlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) toplantısında gündeme gelen öğrenci servis ücretlerinin yeni fiyat tarifesi belirlendi. İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 13 zam geldi. En kısa mesafe 243 lira olurken en uzak mesafe 583 lira oldu. Daha önce en kısa mesafe 215, en uzak mesafe ise 525 liraydı.

Görüntü Dökümü;
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-Ücret ve masefe tablosu

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