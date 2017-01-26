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DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI (5)

İSTANBUL - İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI (5) Haber-Kamera Enver ALAS / İstanbul, İstanbul'da sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. TEM'de Mahmutbey ve Hadımköy gişeleri arasında kalan bölgede yoğun şekilde yağan...

DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI (5)

İSTANBUL - İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI (5)



Haber-Kamera Enver ALAS / İstanbul,

İstanbul'da sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. TEM'de Mahmutbey ve Hadımköy gişeleri arasında kalan bölgede yoğun şekilde yağan kar, yollarda tutmazken yol kenarlarının ise beyaza büründüğü görüldü.

Saat 09.30'dan itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle, TEM'de hem Edirne hem de Ankara istikametinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ve karla mücadele araçları ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için hem ana arterler hem de ara yollarda hazır bekliyor. Ayrıca Hadımköy ve Mahmutbey gişelerinde bulunan mobil büfelerde vatandaşların yiyecek ve içecek dağıtılıyor.

Görüntü Dökümü

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-Hadımköy'den kar yağışı görüntüsü

-Taksim meydanından görüntü

-Yağan kardan görüntü

-Trafikte ilerleyen araçlar

-Kar yağışından detaylar

-Çamlıca tepesinden görüntü

-15 Temmuz Şehitler köprüsünden görüntü

-Yerlerin ve çatıların beyaza bürünmesi

-Durakta bekleyen ve yürüyen vatandaşlardan görüntü

-Mahmetbey gişelerinden görüntüler

-Gişelerde yağan kar

-Trafikten görüntüler

-Burada bekleyen İBB ekipleri

-Ispartakule'de trafik görüntüleri

-Beyazlayan yol kenarları

-Hadımköy gişelerinde trafik

-mobil büfeler

-Vatandaşların yiyecek içecek alması

-Genel ve detaylar

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