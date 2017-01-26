DHA İSTANBUL- İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI (4)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Hasan YILDIRIM - Zeki GÜNAL - Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL- İstanbul'da beklenen kar yağışı sabahın erken saatlerinde başladı. Çamlıca tepesi kar yağışıyla beyaza bürünürken, belediye ekiplerinin tuzlama araçları da sürücülerin zorluk yaşamaması için yollarda çalışma yaptı. Görüntü Dökümü: ------------ -Hadımköy'den kar yağışı görüntüsü -Taksim meydanından görüntü -Yağan kardan görüntü -Trafikte ilerleyen araçlar -Kar yağışından detaylar -Çamlıca tepesinden görüntü -15 Temmuz Şehitler köprüsünden görüntü -Yerlerin ve çatıların beyaza bürünmesi -Durakta bekleyen ve yürüyen vatandaşlardan görüntü