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DHA İSTANBUL- İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI (4)

      Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Hasan YILDIRIM - Zeki GÜNAL - Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL- İstanbul'da beklenen kar yağışı sabahın erken saatlerinde başladı.  Çamlıca tepesi kar yağışıyla beyaza bürünürken,...

DHA İSTANBUL- İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI (4)

 

    Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Hasan YILDIRIM - Zeki GÜNAL - Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL- İstanbul'da beklenen kar yağışı sabahın erken saatlerinde başladı.  Çamlıca tepesi kar yağışıyla beyaza bürünürken, belediye ekiplerinin tuzlama araçları da sürücülerin zorluk yaşamaması için yollarda çalışma yaptı.    Görüntü Dökümü: ------------ -Hadımköy'den kar yağışı görüntüsü -Taksim meydanından görüntü -Yağan kardan görüntü -Trafikte ilerleyen araçlar -Kar yağışından detaylar -Çamlıca tepesinden görüntü -15 Temmuz Şehitler köprüsünden görüntü -Yerlerin ve çatıların beyaza bürünmesi -Durakta bekleyen ve yürüyen vatandaşlardan görüntü  

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