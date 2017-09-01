DHA İSTANBUL -  İSTANBUL'DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU 

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL

Pendik'te 96 bin 630 paket kaçak sigara ve 37 kilo 750 gram tütün ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün finans kaynaklarından sigara kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında, şüpheli S.A'nın 2 panelvanla Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir adrese ve müştemilatına bandrolsüz kaçak sigara getirdiği yönündeki bilgi üzerine harekete geçti. Operasyonda, S.K. (31), M.A. (51) ve A.V.A. (22) gözaltına alındı. Adreslerde ve şüphelilerin üzerilerinde yapılan aramada, 96 bin 630 paket bandrolsüz kaçak sigara, 37 kilo 750 gram tütün ve 87 paket makaron ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K, tutuklandı.

Operasyon polis kamerasına da yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Polis kamerasından operasyon anı

