Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı
flaş.. Tunceli'de 5 PKk'lı öldürüldü
Tunceli'de 5 PKk'lı öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan kurban vekaletini Kızılay'a verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan kurban vekaletini Kızılay'a...
ABD Rusya Başkonsolosluğunu kapatıyor
ABD Rusya Başkonsolosluğunu kapatıyor

DHA İSTANBUL -  İSTANBUL'DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU 

  Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL Pendik'te 96 bin 630 paket kaçak sigara ve 37 kilo 750 gram tütün ele geçirildi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı...

DHA İSTANBUL -  İSTANBUL'DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU 

 

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL
Pendik'te 96 bin 630 paket kaçak sigara ve 37 kilo 750 gram tütün ele geçirildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün finans kaynaklarından sigara kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında, şüpheli S.A'nın 2 panelvanla Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir adrese ve müştemilatına bandrolsüz kaçak sigara getirdiği yönündeki bilgi üzerine harekete geçti. Operasyonda, S.K. (31), M.A. (51) ve A.V.A. (22) gözaltına alındı. Adreslerde ve şüphelilerin üzerilerinde yapılan aramada, 96 bin 630 paket bandrolsüz kaçak sigara, 37 kilo 750 gram tütün ve 87 paket makaron ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K, tutuklandı.
Operasyon polis kamerasına da yansıdı.

Görüntü Dökümü:
---------
-Polis kamerasından operasyon anı
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314