DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA FUHUŞ OPERASYONU : 'MOBİL TÜRKAN' DA GÖZALTINA ALINDI

İSTANBUL'da yurt dışından getirdikleri kadınlara para karşılığında zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen şebekenin yönetici kadrosunda bulunan 7'si kadın 16 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında daha önceden lüks döşenmiş minibüs ve otobüslerin içinde fuhuş yaparken defalarca yakalanan "Mobil Türkan" lakaplı Türkan K. da var. Şüphelilerin internet üzerinden pazarladıkları kadınlar için müşterilerine "Yeni lüks otomobiller geldi. Deneme sürüşü yapmak ister misiniz." şeklinde şifreli mesajlar attıkları öğrenildi. Gözaltına alınanlar adliyeye sevk edilirken, operasyonlarda kurtarılan 15 kadından yabancı uyruklu olan 13'ü göç idaresine teslim edildi.

3 AY SÜREN TAKİPLE YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğüne 3 ay önce gelen bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri İstanbul'da para karşılığı fuhuş yapan bir çeteyi ortaya çıkardı. Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla başlatılan teknik ve fiziki takip yaklaşık 3 ay sürdü. Ahlak ve Kumar Büro Amirliği tarafından yaklaşık 3 ay süren çalışmaların ardından 17 Eylül 2019 tarihinde sabaha karşı eş zamanlı bir operasyon düzenlendi.

44 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

Ataşehir, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla, Gebze ilçelerinde tespit edilen 44 ayrı adrese yapılan baskınlarda şebekenin yönetici kadrosunda yer alan 7'si kadın 16 kişi gözaltına alındı. Operasyonda evlerde fuhuş için tutulan 2'si Türk vatandaşı 15 kadın da polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

MÜŞTERİLERİN NUMARALARININ BULUNDUGU AJANDA ELE GEÇİRİLDİ

Polis baskın yaptığı evlerde yaptığı aramalarda 40 bin lira nakit para , 2 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Aramalarda ayrıca şebekenin müşterilerinin isim ve telefonlarının bulunduğu 4 ajanda ele geçirildi.

"MOBİL TÜRKAN" DA GÖZALTINA ALINANLARIN ARASINDA

Öte yandan fuhuş çetesinin yönetici kadrosunda gözaltına alınanlar arasında bulunan bir kadın polise yabancı gelmedi. Daha önce karayolları üzerinde içine yatak ve banyo yerleştirdiği otobüs yada minibüsler içinde fuhuş yaparken defalarca yakalanan "Mobil Türkan" lakaplı Türkan K.'nın da yakalananlar arasında bulunduğu öğrenildi.

YURT DIŞINDAN KADINLARI KANDIRIP GETİRİYORLARMIŞ

Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şebekenin çalışma yöntemlerini de ortaya çıkardı. Sosyal medya hesapları üzerinden irtibata geçtikleri kadınları "Burada iş var." "Çok para kazanacaksınız." gibi vaatlerle kandıran şebeke elemanlarının kadınları İstanbul'a getirdikten sonra evlere yerleştirdikleri ve fuhuşa zorladıkları tespit edildi.

"LÜKS OTOMOBİLLERİ DENEMEK İSTERMİSİNİZ" ŞİFRELİ MESAJIYLA PAZARLIYORLARMIŞ

Fuhuş çetesi üyelerinin kadınları internet üzerinden yada eski müşterilerinin telefonlarına mesaj atarak pazarladıkları ortaya çıktı. Polise yakalanmamak için şebeke üyelerinin " Yeni lüks otomobillerimiz geldi. Deneme sürüşü yapmak ister misiniz." gibi şifreli mesajlar attıkları öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan 16 şüpheli Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Öte yandan mağdur sıfatıyla ifadeleri alınan kadınlardan yabancı uyruklu olan 13'ü İl göç idaresine teslim edildi.



Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin sevki

-Kot etekli (Türkan K.)



