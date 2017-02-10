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DHA İSTANBUL- İSTANBUL'DA FETÖ/PDY OPERASYONU: 9 KİŞİ TUTUKLANDI

  Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olduğu tespit edilen rütbeli asker, askeri öğrenci ve askeri birliklerde görev yapan memurlara yönelik 18 Ocak Çarşamba...

DHA İSTANBUL- İSTANBUL'DA FETÖ/PDY OPERASYONU: 9 KİŞİ TUTUKLANDI

 

Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olduğu tespit edilen rütbeli asker, askeri öğrenci ve askeri birliklerde görev yapan memurlara yönelik 18 Ocak Çarşamba günü düzenlediği operasyonda 11 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri 21 gün sonra tamamlanan 6'sı Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, 3'ü Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli ve 2'si Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli olmak üzere toplam 11 kişi salı günü adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemleri dün biten 9 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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(POLİS KAMERASI)

-Şüphelilerin görüntüsü

-Genel ve detaylar

 

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