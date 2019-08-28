DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: 9 GÖZALTI

Çağatay KENARLI - İstanbul - İSTANBUL'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan kişilerin "Gaybubet evi" olarak bilinen ve örgüt üyelerinin saklanmak amacıyla kullandığı adreslerde olduğunu belirledi. Yapılan baskınlarda 8 kişi ile "Bylock Talk And Chat" adlı örgütün haberleşme programını kullandığı belirlene bir kişi yakalandı. Yakalanan kişilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.