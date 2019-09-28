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DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA DEPREM ANINDAN YENİ GÖRÜNTÜLERİ

İstanbul - SİLİVRİ açıklarında perşembe günü saat 13.59'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaşlar tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sarsıntıyla...

GÜNDEM 28.09.2019, 10:34
DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA DEPREM ANINDAN YENİ GÖRÜNTÜLERİ

İstanbul - SİLİVRİ açıklarında perşembe günü saat 13.59'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaşlar tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sarsıntıyla beraber ev ve iş yerlerinin boşaldığı görülüyor. İş yerlerinde eşyaların yere düştüğü görülürken bir petshopta da hayvanların yaşadığı panik de kameralara yansıyor.

Görüntü Dökümü:
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-Farklı güvenlik kamerası görüntüleri

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