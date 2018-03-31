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DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA ASAYİŞ DENETİMİ BİLANÇOSU: 155 GÖZALTI, 212 BİN TL CEZA

Haber: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün 14.00-19.00 saatleri arasında yapılan 'Türkiye Güven Huzur Denetimi' ve akşam 20.00-01.00 arası yapılan 'Yeditepe Huzur Denetimi'nde...

DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA ASAYİŞ DENETİMİ BİLANÇOSU: 155 GÖZALTI, 212 BİN TL CEZA

Haber: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün 14.00-19.00 saatleri arasında yapılan 'Türkiye Güven Huzur Denetimi' ve akşam 20.00-01.00 arası yapılan 'Yeditepe Huzur Denetimi'nde 155 kişi gözaltına alınırken, kurallara uymayan araç ve işyeri sahiplerine 212 bin TL ceza kesildi.
Dün yapılan asayiş denetlemeleri gece saat 01.00'de sona erdi. Denetlemelerle ilgili emniyet kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, il genelinde 30 bin 348 kişi 'Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirildi. Bu kişilerden hakkında arama kararı bulunan 155'i ise gözaltına alındı. Durdurulan araç ve kişilerin üzerinde yapılan aramalarda: 1 silah, 2 kurusıkı tabanca, 52 gram uyuşturucu ele geçirildi. Denetlenen 4 bin 504 araçtan 167'si hakkında işlem yapılırken 69 araç trafikten men edildi. Denetleme yapılan 387 işyerinin 18'i hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Denetlemeler sonucu araç ve işyeri sahiplerine toplam 212 bin 380 lira para cezası kesildi.
(HABERE AİT GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)
 

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