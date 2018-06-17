DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA 40 DAKİKA İÇİNDE 24 SU BASKINI

Haber: İstanbul

İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle 24 su baskınına müdahale edildiği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'da etkili olan yağışa ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yağış öncesinde AKOM, İtfaiye ve İSKİ'nin muhtemel su baskınlarına karşı tedbir aldığı belirtildi. Kısa sürede yoğun yağış nedeniyle bazı yollar ve alt geçitlerde su birikintileri oluştuğu, ekiplerin müdahalesiyle suların tahliye edildiği ifade edildi. Yağış süresince 24 su birikintisi ihbarına müdahale edildiği açıklanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre sağanak yağışın saat 15.00'den itibaren İstanbul'u terk edeceği de kaydedildi. Açıklamada 40 dakika içinde Davutpaşa'ya 40 kilogram, Küçükçekmece'ye 40 kilogram, Eminönü'ne ise 35 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

