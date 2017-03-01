DHA İSTANBUL- İSTANBUL BOĞAZI VE ÇEVRESİ SİS ALTINDA

* Vapur seferleri iptal yolcular Marmaray'a yönderiliyor.

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İhsan YALÇIN - Yaşar KAÇMAZ - İstanbul

İstanbul'da özellikle boğaz çevresinde yoğun sis etkili oluyor.

Sis nedeniyle deniz trafiğinde aksamalar devam ediyor. Şehir Hatları ve İDO, tüm seferlerini iptal edilirken, yolcular Marmaray'a yönlendiriliyor. İskelelerin kapalı olduğunu gören ve karşı yakaya geçmek isteyen yolcular Marmaray'ı kullanıyor. Marmaray'da yoğunluk yaşandığı belirtiliyor. Bazı yolcular her zaman vapuru kullandıklarını ama sis nedeniyle Marmaray'a binmek zorunda olduklarını söyledi. Şehir hatları seferlerinin iptal edilmesinden sonra dolmuşlar iskelelerin önüne gelerek Kadıköy'e gitmek isteyen yolcuları alıyor. Öte yandan Tarihi yarımada ise yoğun sis nedeniyle adeta kayboldu. Yoğun sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta görünmez hale geldi.

Görüntü Dökümü:

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-İskelelerde bekleyen vapurlar

-Yoğun Sis

-Galata köprüsü

-Sis altındaki tarihi yarımada

-Balık tutan vatandaşlar

-Tramvaydan görüntü

-Kapalı şehir Hatları iskeleleri

-Sarı dolmuşlara binen vatandaşlar

-Marmaray'daki yolcular

-Yolcularla röp

-Marmaray durağından görüntüler

-Sis içindeki İstanbul Boğazı

-Sis içindeki Ortaköy ve Bezmialem Camii

-Sis içindeki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

-Genel ve detaylar